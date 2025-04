Atalanta, Gasperini pensa al cambio modulo con la Lazio: le possibili mosse

Fonte: Tuttoatalanta.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gasperini studia un cambio di modulo per rilanciarsi nella corsa Champions e battere la Lazio domenica alle 18 al Gewiss Stadium. Contro la squadra di Baroni, Tuttoatalanta.com, evidenzia che la Dea potrebbe affidarsi a una nuova struttura tattica, sacrificando un big come Charles De Ketelaere. L'Atalanta dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 puro. In attacco, Mateo Retegui e Ademola Lookman saranno i due riferimenti avanzati, mentre sulla trequarti, alle loro spalle, Mario Pasalic appare in netto vantaggio rispetto a Brescianini. Il cambio tattico penalizzerebbe De Ketelaere, che partirebbe dalla panchina. A centrocampo torna Ederson, che ha terminato il suo turno di squalifica e affiancherà Marten de Roon.

La linea difensiva sarà invece composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac, con Rafael Toloi in forte dubbio. Il capitano nerazzurro, afflitto da una fastidiosa pubalgia, anche ieri si è sottoposto esclusivamente a terapie. Il suo posto in panchina sembra comunque garantito. L’infermeria dell’Atalanta resta piena: Kossounou ha svolto ieri un lavoro personalizzato sul campo, ma serviranno almeno altre due settimane prima di vederlo in campo. Situazione simile per Posch, fermo per una lesione muscolare. Tempi ancora più lunghi per Palestra (fuori almeno tre gare), mentre Scamacca e Scalvini ormai guardano direttamente alla prossima stagione.

Sulle corsie laterali, Gasperini conferma Davide Zappacosta a sinistra, mentre sulla fascia destra si rinnova il ballottaggio fra Bellanova, favorito, e Juan Cuadrado, che rimane un’opzione da utilizzare a gara in corso. La squadra nerazzurra così prosegue il lavoro sul campo di Zingonia con sessioni pomeridiane quotidiane.