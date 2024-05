Atalanta, Gasperini pensa ancora alla Lazio: "Due finali sono andate male..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus per la finale di Coppa Italia 2023/24. È la terza volta che la squadra di Gasperini si trova in corsa per la vittoria del trofeo, dopo le partite contro la Lazio nel 2019 e proprio contro i bianconeri nel 2021. Entrambe però sono terminate con una sconfitta, per questo il tecnico nerazzurro è tornato a parlarne in conferenza stampa in vista della gara di domani. Queste le sue dichiarazioni: "Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l'unico trofeo per l'Atalanta, in quanto Scudetto e Champions erano distanti. E invece è la terza volta che arriviamo in finale: le altre due non sono andate bene ma siamo testardi e insistiamo. Impensabile l'Europa League ma i ragazzi sono stati splendidi e hanno fatto un percorso incredibile, al quale ora manca l'ultimo miglio. Vogliamo vincere la finale".

"Un'altra finale che potrei vincere? Sono passati solo 5 anni ed è motivo di grande orgoglio perché di quella squadra ne sono rimasti pochi. Abbiamo modificato nel tempo, ci sono state una seconda e ora una terza Atalanta. Ma sempre con spirito, motivazioni e identità: questo è un gruppo che ha bruciato le tappe. La cosa per me importante è che l'Atalanta si posiziona su una fascia che le permette di giocare spesso queste partite. Dobbiamo sempre guardare in alto, il desiderio di migliorare ci porta poi a stare stabilmente in zone alte".