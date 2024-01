Atalanta, Gasperini: "Questo l'unico obiettivo. Rigorini? Visto quanto si cercano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, in conferenza stampa è intervenuto Gian Piero Gasperini per presentare l'incontro. Il tecnico dell'Atalanta ha chiarito gli obiettivi della squadra: "Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio, ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione. Non potremmo vincere lo Scudetto, mi dispiace. Però non ci tiriamo indietro in niente, l'obiettivo è andare in Champions League, è l'unico obiettivo valido. Se mi chiedi se sono soddisfatto della partita di Roma sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando. Esiste solo la Champions, il resto non esiste niente".

Poi, parlando dei rigori, ha aggiunto: "Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non abbiamo tanti episodi da reclamare, ma visto quanto si vanno a cercare i rigorini ne avremmo potuti avere una decina. Non ci sono stati episodi clamorosi, non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c'è una ricerca spasmodica ad ingannare l'arbitro. E a far credere che questi siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE