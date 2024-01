Atalanta, Gasperini sbrocca: "Roma? Aureliano ha arbitrato in una corrida"

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Gasperini è una furia dopo il match tra la Roma e l'Atalanta. Il tecnico dei bergamaschi ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la partita e le decisioni dell'arbitro: "Sì, un ottimo punto, Carnesecchi ha fatto delle parate, ma anche noi abbiamo avuto opportunità, nel primo tempo con De Ketelaere. La Roma poi è molto brava, Dybala e Lukaku alzano la qualità di una squadra già forte. Il rigore ci lascia molti dubbi, non era facile questa sera, con questo ambiente, con tanti ammoniti. Avevamo lo stesso numero di falli, noi 6 ammoniti e loro solo uno ma va bene. Alla fine un buon punto per quello che si è creato. Fallo di Scamacca? Secondo me no, secondo voi? Secondo me Zalewski cadeva prima, non faccio paragoni, guardo questo episodio e basta".

Gasperini è una furia e se la prende anche con l'ambiente creato dalla squadra di Mourinho. Il tecnico continua: "Per me Aureliano non è da condannare, ha arbitrato in una corrida questa sera, era moto difficile per lui e l’esperienza lo ha aiutato. In queste condizioni per gli arbitri è quasi impossibile arbitrare con serenità. Per quanto riguarda l’episodio specifico conta l’intensità dell’appoggio della mano, ed è una cosa che gli arbitri devono pesare. Secondo il mio punto di vista Zalewski si è trovato in difficoltà con un uomo alle spalle ed andato a terra facilmente. Questa è la mia versione. Rigore? Sì, lì Ruggeri è entrato in ritardo, la palla era già via. Il giocatore ha fatto due passi ed è caduto, però Ruggeri è entrato in modo scomposto".