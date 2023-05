Atalanta, Gasperini si dimentica la Lazio: "Per superare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa Champions è sempre più viva. Tante squadre nel giro di pochi punti pronte a giocarsi l'ingresso in Europa dalla porta principale. Gian Piero Gasperini però non considera la Lazio, sempre più seconda in classifica in Serie A in solitaria. Nel corso della sua intervista a Rai Sport, il tecnico della Dea ha commentato così: "Alcune prestazioni sono state di alto livello, dobbiamo portarli tutti a questo stato di condizione che ci porta a dare il massimo. Per superare squadre come Inter, Milan, Roma e Juventus devi fare qualcosa di straordinario". E la Lazio dove la mettiamo?