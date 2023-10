Atalanta, Gasperini sorride: "Scamacca recuperato. E con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi alle 18:45 l'Atalanta affronterà lo Sporting, la gara sarà valida per la seconda giornata di Europa League. Gasperini e i suoi sono concentrati sulla partita di coppa, ma col pensiero sono anche all'Olimpico dove domenica dovranno affrontare la Lazio. Due appuntamenti importanti per la Dea, ai quali il tecnico arriva con una buona notizia dall'infermeria: "Scamacca è recuperato, è disponibile. Può giocare, dall'inizio o a gara in corso". Lo ha dichiarato lui stesso alla vigilia del match europeo prima di soffermarsi anche sulla situazione in campionato: "È molto più equilibrato, ci sono Napoli, Milan Inter più competitive, sono cresciute anche Lazio, Roma, Fiorentina, ogni partita è difficile per tutti, anche per le big, questa è la differenza. Comunque è l'Europa a darci qualcosa per il campionato, non viceversa, in passato ci hanno dato qualche valore aggiunto da portare nel campionato. Giocheremo in un teatro molto prestigioso con cinquantamila persone, spero di poter offrire insieme allo Sporting una partita bella, che sia apprezzata dal pubblico. Questo sarebbe già un grande traguardo".

