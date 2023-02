Atalanta, Gasperini: “Turnover? Non lo capisco, figurati se con la Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Domani prenderà avvio la ventunesima giornata di Serie A e tra gli anticipi, c’è Sassuolo - Atalanta. Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. Tra i temi affrontati, l’allenatore si è espresso sulla questione turnover: “Se ci sarà gestione delle risorse? No, il discorso della gestione delle forze non lo capisco. Possono giocare ogni tre giorni, figurati se si gioca con la Lazio tra una settimana. Ci conosciamo, loro conosco bene noi. Loro hanno cambiato qualcosina, l'impianto della squadra è quello, sarà una partita di Serie A”. Infine, sul campionato ha affermato: “Se è equilibrato? Non ho mai avuto dubbi su questo, magari è stato un mercato non con tanti movimenti. Basta vedere i risultati della Cremonese e del Sassuolo, sono risultati eclatanti, non sono mai stato dell'idea che ci sono partite facili”.

