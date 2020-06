Atalanta, Gomez: "Sono stato vicino alla Lazio ma sto bene a Bergamo"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SEDUTA ANTICIPATA: MARUSIC ANCORA FERMO FORMELLO - La notte in trasferta, l'atterraggio in mattinata a Fiumicino, subito dopo l'allenamento cambiando il programma iniziale, che avrebbe previsto la seduta intorno alle 18.30. La Lazio ha effettuato il lavoro di scarico alle 13, ore caldissime, ma utile... FORMELLO - La notte in trasferta, l'atterraggio in mattinata a Fiumicino, subito dopo l'allenamento cambiando il programma iniziale, che avrebbe previsto la seduta intorno alle 18.30. La Lazio ha effettuato il lavoro di scarico alle 13, ore caldissime, ma utile... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA È VICINO: ECCO I DETTAGLI - VIDEO [PREMI F5 PER AGGIORNARE] AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - L'accordo è vicino, si sta lavorando a diversi aspetti della trattativa, compresi quelli burocratici. È un mercato atipico, si lavora nonostante un campionato ancora in corso. Lazio e Verona... [PREMI F5 PER AGGIORNARE] AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - L'accordo è vicino, si sta lavorando a diversi aspetti della trattativa, compresi quelli burocratici. È un mercato atipico, si lavora nonostante un campionato ancora in corso. Lazio e Verona... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL PSG PENSA A SZOBOSZLAI: LE ULTIME Il Paris Saint Germain è piombato su Dominik Szoboszlai. A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che spiega come il centrocampista ungherese sia finito nel radar del club parigino. Che, a campionato già concluso, può proiettarsi fin da... Il Paris Saint Germain è piombato su Dominik Szoboszlai. A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che spiega come il centrocampista ungherese sia finito nel radar del club parigino. Che, a campionato già concluso, può proiettarsi fin da...