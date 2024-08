Atalanta, guai per Gasperini: un big out per la sfida con l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie in casa Atalanta in vista della sfida contro l'Inter in programma venerdì 30 agosto alle 20.45. Mister Gasperini dovrà infatti fare a meno di Zaniolo, ai box a causa di un risentimento muscolare all'adduttore sinistro rimediato durante l'allenamento di ieri. Per questo l'ex Roma salterà la sfida di San Siro.