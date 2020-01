Atalanta, Ilicic: “Rigiocare la finale di Coppa Italia? Poi perdiamo anche quella...”

Per l'Atalanta, quello appena trascorso è stato un anno magico. Dalla storica qualificazione in Champions League, alle prime partite e gli ottavi di finale alle porte. Un 2019 fantastico macchiato da una sola sconfitta, quella in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ne ha parlato Josip Ilicic a Bergamo TV, non senza una certa vena ironica: “Vorresti rigiocare la finale di Coppa Italia? No no, già ne ho perse tre, poi succede che perdo anche la quarta (ride, ndr)”. Anche Gasperini si è detto rammaricato per aver peso contro la Lazio: "Il nostro 2019 è stato fantastico. Nel girone di ritorno la squadra sentiva il traguardo, siamo andati oltre ogni immaginazione. Anche se c'è stato qualche momento di delusione come la sconfitta in finale di Coppa Italia".

