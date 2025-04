Atalanta, l'appello dei tifosi in vista della sfida con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta - Lazio è uno dei big match in programma nella trentunesima giornata di Serie A, la posta in palio è altissima per le ambizioni di entrambe. La Dea lotta per lo scudetto, i biancocelesti per un posto in Champions. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale per entrambe e così, il tifo organizzato nerazzurro ha lanciato un appello: il messaggio diffuso sul web invita tutti a presentarsi con la propria sciarpa per realizzare una coreografia e creare un'atmosfera che dia la spinta giusta agli uomini di Gasperini per fronteggiare i biancocelesti.

