Atalanta, la decisione del giudice sportivo su Muriel e Maehle

Il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito alle gare disputate nella ventunesima giornata. Per quanto riguarda l'Atalanta, impegnata col Sassuolo, ha confermato la squalifica per un turno ai danni di Maehle e Muriel. Entrambi salteranno la sfida con la Lazio all'Olimpico in programma sabato alle 20:45. Nel dettaglio, il colombiano dovrà pagare anche un'ammenda di diecimila euro "per avere, al 49' del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni gravemente irrispettose". Questa, invece, la motivazione per il danese: "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".

