Atalanta, la panchina di Gasperini trema: a Bergamo hanno scelto il sostituto

Gian Piero Gasperini ha un contratto di un altro anno e mezzo con l'Atalanta, ma non ha mai fatto mistero di essere pronto a mettersi da parte se le cose non andranno più bene. Lo ribadisce il Corriere di Bergamo, che non esclude nessuno scenario in estate: dalla riconferma a un cambio in panchina. Più di una voce aveva accostato l'ex tecnico del Genoa ai liguri, mentre a Zingonia c'è gradimento per Domenico Tedesco, ex Lipsia. Al momento la società smentisce, ma senza Europa forse la prossima stagione potrebbe vedere un nuovo tecnico sulla panchina dei nerazzurri.