Atalanta - Lazio, ancora un gol dalla panchina: il dato impressionante

La rete di Isaksen sblocca la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Un gol importantissimo per la squadra di Baroni che dopo un primo tempo in cui ha provato a colpire la Dea è riuscita a passare in vantaggio grazie alla sponda di Dele-Bashiru per il danese che poi ha battuto Carnesecchi.

Una rete che segna ancora un nuovo record per la Lazio che ha segnato il gol numero 16 siglato da un giocatore entrato dalla panchina. Isaksen ha infatti sostituito Tchaouna nella ripresa.