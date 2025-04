Atalanta - Lazio, buone notizie per Gasperini: la situazioni in infermeria

Fonte: Tuttoatalanta.com

Domenica sarà Atalanta - Lazio ed è bene fare chiarezza non solo sulla rosa di Baroni dopo l'allenamento andato in scena oggi a Formello. Questo pomeriggio, come riportato, l'Atalanta è tornata in campo per preparare la sfida contro la Lazio. Come riporta Tuttoatalanta.com, ci sono buone notizie per Gian Piero Gasperini dall'infermeria. Odilon Kossounou ha continuato a svolgere un lavoro individuale in campo, ma l'ivoriano potrebbe tornare a disposizione contro il Milan.

Ancora terapie per Posch, Toloi e Palestra, i tre rimarranno fuori dallo scontro diretto contro i biancocelesti. Out anche i lungodegenti Scalvini e Scamacca, i due saranno a disposizione in vista della nuova stagione.

Domani seduta mattutina in cui il tecnico inizierà a provare la formazione anti-Lazio: Retegui è pronto per piazzarsi al centro dell'attacco, si va verso il tridente pesante con Lookman e De Ketelaere a completare il reparto.