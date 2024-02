Atalanta - Lazio, Cucchi: "Sconfitta senza attenuanti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Burtto ko per la Lazio che esce sconfitta dal Gewiss Stadium per mano dell'Atalanta che si è imposta per 3-1 con le reti di Pasalic e De Ketelaere. Un brutto stop per la squadra di Sarri che Riccardo Cucchi ha così commentato al termine della gara: "Atalanta superiore in ogni reparto. E in ogni duello. Più fisica. La Lazio non riesce a mettere in campo nemmeno la giusta determinazione. Gli errori fanno il resto. Il che si traduce in una sconfitta senza attenuanti. Sempre Forza Lazio".