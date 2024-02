Atalanta-Lazio, Gasperini a Sky Sport: "Loro sono forti, questa vittoria vale..."

TUTTOmercatoWEB.com

La sua Atalanta ha vinto dominando contro la Lazio, nel segno di quel De Ketelaere che sotto la sua guida è cresciuto in maniera esponenziale. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione e il momento della squadra: "Speriamo che la migliore Atalanta sia la prossima, quando vinci partite così, soprattutto contro squadre forti come la Lazio l'autostima è a livelli massimi. Toure? Ci sarà tempo per vederlo, abbiamo tanti giocatori. Le defezioni le hanno tutte, non solo noi. Siamo in un momento molto positivo, De Ketelaere è cresciuto in maniere esponenziale. In questi anni la squadra è cambiata molto, è cresciuta tanto anche a livello numerico. Per me è straordinario vedere ragazzi prima dietro nelle gerarchie oggi fare bene, questo è un bell'ambiente e tutti stanno remando dalla parte giusta per arrivare il più in altro possibile"