Atalanta-Lazio | Koopmeiners, corsa contro il tempo: Gasperini ha il piano B

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners sul filo del rasoio, rischia seriamente di saltare Atalanta - Lazio. Il centrocampista olandese, che ha riportato un taglio al malleolo mediale sinistro in allenamento, ha già saltato l'ultima gara con l'Udinese e potrebbe stare fuori ancora. Come riporta Tutto Atalanta, il giocatore dovrebbe tornare in gruppo nelle prossime ore, ma il club non nasconde la cautela.

L'incertezza regna sovrana a Zingonia. Da una parte c'è la volontà di recuperare un tassello fondamentale, dall'altra la prudenza per non rischiare di perderlo per parecchie settimane. Qualora Koopmeiners non dovesse recuperare in tempo, Gasperini ha già in mente un piano B che vedrebbe Pasalic nel ruolo di trequartista.