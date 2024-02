Atalanta - Lazio, trasferta ridotta per i biancocelesti: i biglietti venduti

Quella di Bergamo non sarà come tutte le altre trasferte per la tifoseria biancoceleste. Vietata la presenza al Gewiss Stadium ai residenti nel Lazio. Domenica pomeriggio non ci sarà la solita marea laziale a sostenere la squadra di Sarri impegnata in un altro scontro diretto per la Champions. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio del match, sono 171 i biglietti venduti per il settore ospiti. Trasferta ridotta dunque per la Lazio in un campo ostico come quello della Dea.