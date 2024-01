Atalanta - Lazio, via alla vendita dei tagliandi: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la gara dell'Olimpico contro il Napoli la Lazio è chiamata a un altro importante appuntamento in vista della 23esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri sfiderà infatti l'Atalanta nella gara in programma domenica 4 febbraio alle 18.00. In merito alla sfida la società ha reso noto l'inizio della vendita dei tagliandi che però non potranno essere acquistati da tutti i residenti della provincia di Roma per decisione delle autorità competenti.

"La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Atalanta-Lazio di domenica 4 febbraio delle ore 18:00, presso lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

Capienza del Settore Ospiti 500 posti.

Le vendite termineranno inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 3 febbraio. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore Ospiti.

Prezzo del biglietto Intero: €25,00 (venticinque/00 più commissioni).

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

LIMITAZIONI

In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti:

• I residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio.

• La vendita per il settore Ospiti è riservata ai possessori di fidelity card S.S. Lazio Millenovecento".