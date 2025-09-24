Atalanta, lo stadio cambia nome: svelata la nuova insegna

TUTTOmercatoWEB.com

Lo stadio dell’Atalanta cambia nome. Dopo sei anni, la partnership del club con la società di elettrotecnica è giunta al termine e dunque, non si chiamerà più Gewiss Stadium. In attesa del renaming ufficiale, sullo Stadio di Bergamo è stata apposta la nuova scritta "New Balance Arena". A confermarlo, le immagini diffuse da alcune testate locali sui propri portali online.

Accanto al nome campeggia anche il logo NB, il marchio sportivo che è già sponsor tecnico della Dea. L'inaugurazione avverrà in occasione della prossima partita casalinga quando gli uomini di Juric ospiteranno in Club Brugge in Champions League. L'appuntamento è per il 30 settembre alle 18:45.

