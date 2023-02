Atalanta, non c'è pace per Gasperini: pesante infortunio in attacco

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova tegola per l'Atalanta di Giampiero Gasperini che, per la partita di domenica contro il Lecce, sarà costretto a rinunciare nuovamente a Duvan Zapata. L'attaccante colombiano questa mattina si è sottoposto a dei controlli medici che hanno evidenziato la presenza di una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra. Uno stop ancora non quantificabile ma che costringerà il giocatore a restare out almeno per la sfida contro i salentini.