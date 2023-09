Atalanta, retroscena Koopmeiners: in estate rifiutati 47 milioni da...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Un centrocampista del genere fa gola a parecchi. Lo sa bene il Napoli che fino alla fine ha provato a rilanciare per Teun Koopmeiners, altro gioiello di casa Atalanta alla terza stagione in nerazzurro: nonostante la cifra i nerazzurri hanno rispedito al mittente l'offerta dei partenopei anche perché non sarebbe stato facile rimpiazzare un elemento simile. Gol e assist, invenzioni e sventagliate ad aprire la difesa: il repertorio dell'olandese è ormai noto a tutti, con De Ketelaere e Scamacca può formare un tridente parecchio pesante nel corso della stagione.

Il retroscena di mercato

Negli ultimi giorni di mercato il Napoli ci ha provato con un rilancio ulteriore rispetto ai 45 milioni di euro già rifiutati dal club bergamasco. Nemmeno i 47 milioni, senza bonus né condizioni ulteriori, hanno smosso la dirigenza atalantina: il presidente Percassi lo ha considerato incedibile già dai primi giorni di giugno evitando dunque di andare a toccare un giocatore chiave nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini.