Atalanta, Ruggeri sfida la Lazio: "Giocare contro di noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È alto l'umore in casa dell'Atalanta, dopo il successo ottenuto in Europa League contro lo Sporting. I giocatori della Dea arriveranno all'Olimpico con grande entusiasmo speranzosi di portare a casa qualche punto dalla sfida contro la Lazio. Le parole di Matteo Ruggeri rilasciate a SkySport al termine del match europeo, lasciano intendere con quali intenzioni si presenteranno domenica nella Capitale: "Se andiamo come questa sera è difficile giocare con noi, sia in Italia che in Europa".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE