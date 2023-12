Atalanta, Scalvini ko e Gasperini trema: “Non è un semplice infortunio”

TUTTOmercatoWEB.com

Un paio di giorni fa si è fermato Hateboer per una lesione di primo grado al soleo sinistro, lo ha riferito il club in seguito a accertamenti clinici, ma le brutte notizie non sono finite. L’Atalanta perderà Lookman per la Coppa D’Africa e anche Scalvini che, a ridosso del calcio d’inizio della sfida contro il Lecce è stato costretto a accomodarsi in panchina per un problema, si pensava, muscolare. Al termine dell’incontro, in conferenza stampa, il tecnico della Dea ha chiarito le condizioni del difensore: “Andrà valutato domani, bisogna vedere se è una piccola ernia, ma bisogna aspettare".

