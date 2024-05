Atalanta, Scamacca spazza via le polemiche e manda la Roma in Europa League

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello sguardo di Gianluca Scamacca negli spogliatoi, dopo la vittoria dell'Europa League, aveva lasciato pensare a uno scarso impegno da parte sua e della squadra in vista delle due partite che aspettavano l'Atalanta in questo finale di stagione. D'altronde i nerazzurri avevano poco da chiedere ancora a questa stagione. Un'impressione, però, non confermata dai fatti. Scesi in campo alle 18.00 contro il Torino i bergamaschi si sono sbarazzati degli avversari con grande semplicità. Un 3-0 netto in cui l'attaccante ha trovato la rete valsa il vantaggio della squadra di Gasperini e che ha precluso alla Roma la possibilità di raggiungere il sogno Champions, nonostante il sesto posto in classifica. L'attaccante della Nazionale italiana, che probabilmente guiderà la squadra di Spalletti all'Europeo in Germania, si è confermato in un momento di forma strepitosa mettendo a segno il gol numero 19 della sua stagione.