Atalanta, senti Gasperini: "Contro la Lazio non meritavamo di perdere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida vinta 0-1 contro la Lazio il tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sport tv Portugal, intervistato da Andersinho Marques. Ecco le sue parole:

"Non mi sento di dire che dovevamo perdere. Abbiamo attaccato a lungo, ma poi abbiamo fatto un errore che ci è costato caro. L'Atalanta ha fatto di tutto per vincere; Le squadre si difendono tutte con grande attenzione, non è mai facile costruire occasioni pericolose. In questo periodo facciamo fatica a sbloccare gli incontri; oggi ci siamo andati vicino, abbiamo dominato per lungi tratti della partita"