Atalanta, si ferma Zappacosta: salterà il match contro la Lazio?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Guai per l'Atalanta e per Davide Zappacosta, che ieri si è dovuto sottoporre ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. La Dea sarà impegnata domani in Coppa Italia contro lo Spezia, poi sarà chiamata al tour de force contro Juventus, Sampdoria, Sassuolo e Lazio (il match contro i biancocelesti è in programma per l'11 febbraio). Non sono ancora noti i tempi di recupero necessari all'ex Genoa, ma generalmente per un infortunio di tale intensità si parla di almeno due settimane.