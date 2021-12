Atalanta, slittano le visite mediche di Boga: il motivo

Erano previste per oggi le visite mediche di Boga, nuovo acquisto dell'Atalanta. Come riporta Tuttomercatoweb.com l'appuntamento con i test è slittato al 30 o 31 dicembre a causa dell'impegno dell'ex ala del Sassuolo nel ritiro della Costa d'Avorio in Arabia Saudita. Boga farà un blitz a Bergamo prima della fine dell'anno per poi unirsi di nuovo ai suoi compagni in vista della Coppa d'Africa.