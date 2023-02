Atalanta, tegola per Gasperini: un big salta la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano poco più di 48 ore al big match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta in programma sabato 11 febbraio alle 20.45. Una gara importantissima per entrambe le squadre in cui però il tecnico della Dea Gasperini dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Non solo Maehle e Muriel, espulsi nel match precedente contro il Sassuolo e quindi squalificati, out sarà anche Mario Pasalic. Il calciatore ha infatti rimediato un trauma distorsivo alla caviglia come riportato da Sky Sport.