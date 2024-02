Atalanta, un big tiene in ansia Gasperini: a rischio per la gara contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Atalanta si lavora in vista dell'importante sfida contro la Lazio in programma al Gewiss Stadium alle 18.00 di domenica 4 febbraio. Intanto la squadra di allena a Zingonia ma per mister Gasperini la preoccupazione è legata principalmente a Koopmeiners. Come riportato dall'Ansa il calciatore sarà in dubbio fino all'ultimo a causa del taglio al malleolo mediale sinistro riportato nella partitella due mercoledì fa. Non ci sarà invece Isak Hien ai box per una lesione al bicipite femorale sinistro.