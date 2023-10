Atalanta, un difensore a rischio per la Lazio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Atalanta hanno iniziato oggi la preparazione per la sfida di domenica all'Olimpico. Entrambe, dopo il successo ottenuto in Europa, sperano di dare continuità alle prestazioni messe in campo contro il Celtic e lo Sporting e portare a casa punti preziosi ai fini della classifica. Come Sarri con Immobile, anche Gasperini deve fare i conti con l'infermeria. Il tecnico della Dea potrebbe non avere a disposizione Berat Djimsiti che, al 50' del match contro i portoghesi, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un fastidio muscolare. Il difensore sarà sottoposto a esami strumentali, dall'esito dipenderà la sua presenza o meno contro i biancocelesti.

