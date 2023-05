Atalanta, Zappacosta: "Champions? È cambiato qualcosa, ma lotteremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Perde terreno in zona Champions l'Atalanta che cade all'Arechi contro la Salernitana. Al termine del match Davide Zappacosta ha analizzato così il futuro della Dea a DAZN: "A livello di punti cambia qualcosa, ma a livello di voglia non cambia niente. Prima della Juve venivamo da un buon periodo, ora bisogna rincorrere e lotteremo fino alla fine. Dobbiamo pensare partita per partita e non sottovalutare nessun avversario. Pensiamo al Verona".