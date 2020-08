Atletico Madrid, allenamenti sospesi dopo i positivi: rinviata partenza per Lisbona

Fiato sospeso all'Atletico Madrid, e anche all'Uefa, dopo le due positività riscontrate tra i giocatori. Il club spagnolo ha rinviato la sua partenza per Lisbona, dove è atteso dalla final eight di Champions League, ma su indicazione dei medici ha anche sospeso il programma di allenamenti previsto per stamattina. Ieri tutta la squadra è stata sottoposta a una nuova ondata di tamponi, i risultati sono attesi per oggi, ma all'interno dello spogliatoio madridista, come riportano i media spagnoli, la tensione è evidente.

