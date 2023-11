Atletico Madrid, Azpilicueta: "Domani sarà una finale. Avversarie? In Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'Atletico Madrid domani sera si giocherà il passaggio del turno di Champions League. Battendo il Feyenoord a Rotterdam il Colchoneros si assicurerebbero l'accesso agli ottavi e, indirettamente, potrebbero fare anche un piacere alla Lazio di Sarri. Se, infatti, in biancocelesti dovessero battere il Celtic e gli spagnolo vincere al De Kuip, allora entrambe otterrebbero il pass per il turno successivo, decretando nell'ultima partita del Wanda Metropolitano il piazzamento finale. Intervenuto ai microfoni di Marca, il difensore dell'Atletico Cesar Azpilicueta ha presentato la partita di domani:

UNA FINALE - "La partita contro il Feyenoord è come una finale, come se fosse un turno di qualificazione in cui abbiamo la possibilità di vincere e qualificarci. Loro sono un avversario difficile. Lo hanno dimostrato qui a Madrid, quando ci hanno reso le cose molto difficili, ma noi dobbiamo andare lì con le nostre idee. Sappiamo che vincendo siamo al turno successivo e quando hai un'occasione come questa non devi lasciartela scappare. Bisogna fare punti, qualificarsi e penso che sia un obiettivo importante per tutti".

CHAMPIONS LEAGUE - "La Champions League non si vince né a settembre né a dicembre. Si guadagna a maggio o giugno. Anche se hai una fase a gironi spettacolare, se poi raggiungi gli ottavi e non passi, nessuno si ricorderà della fase a gironi che hai disputato. L'importante è esserci, andare avanti e arrivare alla fine, che alla fine è ciò che conta. Noi in difficoltà? Succede che ti trovi di fronte ai migliori rivali d'Europa. Quindi, ovviamente, il ritmo è diverso. Incontri squadre che giocano in modo diverso. Penso tutto stia andando molto bene. D'altronde se queste squadre sono lì è perché magari hanno vinto il campionato l'anno prima o perché hanno giocatori di talento e giocano bene come squadra. Alla fine bisogna valutare anche i rivali che hai davanti. In altre parole, non la vedo come un'ossessione che ci pesa, ma piuttosto che ci sono avversari duri e che il ritmo del campionato è diverso".