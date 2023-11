Atlético Madrid, Cerezo (pres.): "Simeone? Mai in dubbio. Noi favoriti per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Intervenuto ai microfoni dell'emittente spagnola Cope, il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato delle ambizioni della sua squadra in questa stagione, ponendola tra le favorite per vincere il campionato spagnolo. Il numero uno dei Colchoneros ha celebrato il valore della sua squadra, del suo gioco e del suo allenatore, al quale ha rinnovato il contratto:

CAMPIONATO - "Se vogliamo vincerlo? Ovviamente. Siamo tra i favoriti per vincere il campionato. I numeri uno secondo me. Penso che ogni giocatore la pensi come me. Da qualche anno abbiamo un magnifico allenatore, una squadra, tifosi e dirigenti magnifici. Abbiamo tutto. Non conosco nessuna squadra al mondo che giochi bene ogni partita ma questo periodo per noi è bellissimo e ogni volta che vinci la sensazione viene rafforzata".

SIMEONE - "Visti i titoli che ha vinto... non ho mai pensato che Simeone avrebbe lasciato l'Atletico, nemmeno l'anno scorso".