Atletico Madrid, Joao Felix già sostituito: enorme colpo di mercato dei Colchoneros

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Atletico Madrid non c'è proprio un attimo di tregua in questi giorni. Mentre si fanno sempre più forti le voci su un possibile addio di Pablo Diego Simeone, i tifosi devono fare i conti anche con la perdita di Joao Felix, ormai nuovo giocatore del Chelsea. Tutto sommato però, i Colchoneros non possono proprio lamentarsi del sostituto: secondo il quotidiano spagnolo Marca infatti, l'Atletico Madrid starebbe per piazzare il colpaccio Memphis Depay. L'attaccante del Barcellona ha un contratto in scadenza a giugno e con tutta probabilità si trasferirà in prestito agli ordini del Cholo.