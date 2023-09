Atletico Madrid, la Lazio e la striscia negativa in Champions: Simeone ha due obiettivi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima giornata della fase a gironi di Champions League metterà di fronte la Lazio e l'Atletico Madrid. Subito big match all'Olimpico tra le due favorite del gruppo E. Entrambi reduci da una sconfitta amara in campionato, Sarri e Simeone vanno a caccia dei tre punti. Per il Comandante sarebbero i primi della sua avventura biancoceleste nella massima competizione europea. Il Cholo, invece, vuole invertire una brutta tendenza. Come riporta Marca, infatti, i Colchoneros sono reduci da una striscia senza vittorie in Champions che dura da 5 partite. Non era mai successo nella gestione Simeone. Nella scorsa stagione Griezmann e compagni hanno chiuso il girone all'ultimo posto dietro a Porto, Club Brugge e Leverkusen vincendo solo la gara d'esordio in casa contro i portoghesi. Inoltre, l'Atletico non vince una partita in trasferta in Champions League da 18 mesi. L'ultimo successo risale al 15 marzo 2022 quando, agli ottavi, i Colchoneros espugnarono Old Trafford e batterono 1-0 il Manchester United grazie a un gol di Renan Lodi. Simeone ha questi due obiettivi nel mirino, Sarri farà di tutto per allungare la striscia negativa del Cholo.