Atletico Madrid - Lazio, al Metropolitano c'era un ospite speciale: ecco chi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera è andata in scena al Metropolitano la sfida tra Atletico Madrid e Lazio. Hanno avuto la meglio gli spagnoli, grazie ai gol di Griezmann e di Samuel Lino. In tribuna, però, c'era un ospite assolutamente speciale, interessato alla partita e al suo futuro. Si tratta di Lionel Scaloni, ex calciatore biancoceleste e attuale ct dell'Argentina. Come riportato da Mundo Deportivo, il nativo di Pujato è ancora in dubbio per quanto riguarda la sua panchina, e proprio dopo la sfida ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Abbiamo parlato con i ragazzi che giocano nella Nazionale, con De Paul, Correa e Molina; siamo sempre attenti ai nostri giocatori, che è ciò che ci interessa. In tutte le situazioni ci sono momenti per fermarsi, pensare, fissare obiettivi e iniziare a vedere ciò che sta arrivando. Come staff tecnico dobbiamo capire e testare se siamo in grado di continuare. Non è ancora cambiato nulla".