Atletico Madrid - Lazio, Bonanni: "Aspettative? Sarri ha bluffato, la società..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Wanda Metropolitano, questa sera la Lazio si giocherà tutte le sue carte per agguantare il primo posto nel girone dopo aver già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A commentare la sfida in programma contro l'Atletico Madrid è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di Tmw:

"Sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto Sarri. Le aspettative si sono create giustamente perché è arrivato secondo l'anno scorso. Per me lui ha bluffato, perché ora dice bene della società e prima no. Per me ce l'ha con la società, si aspettava di mantenere certe aspettative ma ha capito che è difficile. Non è stata costruita la squadra giusta, ha speso tanto e male. Ci stanno le critiche per quello che abbiamo visto e le aspettative che c'erano per certe partite".