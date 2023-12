Atletico Madrid - Lazio, le probabili formazioni: Sarri ritocca l'undici titolare

L'ultima sessione di allenamento, prima della partenza per Madrid, ha sciolto gli ultimi dubbi nella testa di Maurizio Sarri. Tra squalifiche, infortuni e malanni, il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a elementi anche titolari della rosa come Nicolò Rovella, Alessio Romagnoli e Patric, quest'ultimo assente per febbre. Oltre a Provedel in porta, dunque, sicuri di una maglia dal 1' saranno Gila e Casale, coppia di centrali vista in campo anche a Verona. Sugli esterni la titolarità di Pellegrini dovrebbe far slittare a destra Marusic, completando così il quartetto difensivo. A centrocampo Vecino è in vantaggio su Cataldi in cabina di regia, mentre Kamada (avanti rispetto a Guendouzi) e Luis Alberto dovrebbero muoversi ai suoi fianchi. In attacco Immobile farà ritorno in panchina, Castellanos guiderà il tridente composto alla sua sinistra da Zaccagni e alla sua destra da Felipe Anderson. Di seguito le probabili formazioni.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, RIquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Dutu, Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Pedro, Immobile. All.: Sarri.