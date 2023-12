Atletico Madrid - Lazio, tutte le info utili per i tifosi in trasferta

Mercoledì 13 dicembre alle 21.00 la Lazio scenderà in campo al Civitas Metropolitano per l'ultima gara dei gironi di Champions League contro l'Atletico Madrid. La squadra di Sarri ha già staccato il pass per gli ottavi con un turno di anticipo ma con un successo sulla squadra di Simeone potrebbe chiudere al comando del Gruppo E.

In vista della sfida un nutrito numero di tifosi biancocelesti partirà alla volta di Madrid per sostenere la squadra e per questo la società ha diramato un comunicato stampa con tutte le informazioni utili per i supporter.

" INFO UTILI

• I tornelli apriranno alle ore 18.15

• I posti del settore ospiti sono assegnati all’estremità nord dello Stadio

• I tifosi dovranno sempre essere in possesso del documento di identità con fotografia

• Vogliate prendere nota che ci saranno tre punti di controllo biglietti dove avverranno le perquisizioni fisiche

• Non saranno organizzate proiezioni live della partita nelle aree di ritrovo dei tifosi. Pertanto i tifosi privi di biglietto sono invitati a non viaggiare per la partita in quanto l’incontro è sold out.

MEETING POINT DEI TIFOSI

- PLAZA DE CEFIRO

Si consiglia di arrivare al meeting point al massimo entro le 17:30, poiché la polizia scorterà il corteo che partirà per lo stadio alle 18:00 circa.

- La stazione più vicina allo stadio per i tifosi della SS Lazio è "CANILLEJAS" sulla linea 5 della metropolitana (linea verde). È vicinissima a Piazza CEFIRO.

Gli orari metro sono 06:00-01:30 ed è l’opzione di viaggio raccomandata anche per il ritorno post-partita.

• Non vi saranno possibilità di parcheggio pubblico disponibili presso o vicino lo stadio per machine o Pullman.

ALLO STADIO

• I tornelli apriranno alle 18:15 CET.

• Vogliate arrivare in anticipo allo stadio per avere tempo sufficiente per i necessari controlli di sicurezza e ispezione borse.

• Piccoli zaini fino ad una misura massima di 10x20x25 saranno ammessi all’interno dello stadio. Tenete presente che sarà disponibile un servizio base per la consegna dei bagagli

presso lo stadio.

• L’accesso allo Stadio sarà dai cancelli 23 a 24 per salire I gradini per i livelli superiori della Tribuna Nord

• I posti della Lazio sono posizionati nella Tribuna Nord superiore blocchi 313-319 e 413-419. C’è una rete per evitare il lancio di oggetti davanti il settore ospiti.

• Sono consentiti Bandiere/Striscioni di misura 3m x 2m. Solo le bandiere fuori misura devono essere approvate dal Dipartimento Sicurezza dell’Atletico. Gentilmente inviate le vostre richieste al massimo 48 ore prima a seguridad@atleticodemadrid.com

• Lo stadio accetta sia pagamenti con carta che cash.

• Alcool non sarà servito allo stadio".