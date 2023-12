Atletico Madrid, Lino alla UEFA: "Grande serata. La cosa più importante..."

Samuel Lino commenta Atletico Madrid-Lazio. Intervenuto ai canali della UEFA, l'uomo partita ha detto: "Oggi è una grande serata, sono molto felice per questa vittoria, per aver segnato, per aver aiutato la squadra e, soprattutto, per aver superato il girone come primi. Questa è la cosa più importante per noi. Significa molto perché sappiamo che questa competizione è molto difficile. Adesso dobbiamo continuare a lavorare. La prossima avversaria la deciderà il sorteggio”.