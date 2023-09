Atletico Madrid, Marca: "Non possiamo ripetere gli stessi errori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sette partite in tre settimane, l’Atletico Madrid dovrà prepararsi a affrontare un tour de force. Tra queste, ci sarà il derby con il Real e l’esordio in Champions con la Lazio all'Olimpico. Sfide importantissime per Simeone che, nel momento meno opportuno, si trova a dover fare i conti con gli infortuni: i più importanti quello di Koke e De Paul. “Non possiamo ripetere gli stessi errori” è il messaggio che, come riporta Marca, la società con squadra e tifosi si stanno ripetendo da giorni. In ballo ci sono punti importantissimi che incidono non poco sulla stagione e l’obiettivo è proprio quello di non fare come in quella scorsa che li ha visti uscire dalla competizione Europea e rinunciare alla corsa per lo scudetto.

