Atletico Madrid, Morata sicuro: "Non penso all Pallone D'oro, ecco i miei obiettivi..."

Un inizio di stagione da incorniciare questo per Alvaro Morata con la maglia dell'Atletico Madrid, squadra affrontata dalla Lazio in Champions League. Lo spagnolo ha rilasciato una lunga intervista ad AS in cui fissa i suoi obiettivi e parla anche del Pallone D'Oro.

"Pallone D'oro? Non ci penso. Vorrei vincere i titoli individuali, ma è Rodri che me li ruba (ride ndr). Tutto quello che voglio è fare le cose bene. Ci siamo qualificati per un Europeo che a volte sembra più facile di quanto non sia in realtà. Spero anche di fare un buon anno al club, ma non penso al Pallone d'Oro", ha concluso l'attaccante.