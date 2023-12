Atletico Madrid, Saùl: "Abbiamo saputo soffrire. Lino? Prima della partita gli ho detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

L'Atletico Madrid ha vinto meritatamente al Civitas Metropolitano contro la Lazio. La squadra di Simeone ha saputo soffrire e approfittare degli errori dei biancoceleste, trovando la via del gol nei momenti chiave della partita. Dopo il triplice fischio di mercoledì è eintervenuto in zona mista uno dei protagonisti del match, Saùl Niguez, per commentare la prestazione dei suoi e soffermarsi in particolare su Griezmann, autore della rete del vantaggio:

GRIEZMANN - "È normale che in campo ci sia un giocatore così decisivo. Molte volte anche in una brutta giornata può toccare un pallone e cambiare la partita. È vero che forse ci sono giorni in cui puoi essere più stanco ma alla fine è un giocatore molto intelligente. Sa bilanciarsi, sa posizionarsi nello spazio giusto per poter fare la differenza nonostante la stanchezza".

LA PARTITA - "Stiamo bene, abbiamo una buona dinamica nonostante ci siano stati momenti in cui lo abbiamo sofferto come squadra. Penso che sia una buona cosa. Tutti contribuiscono, tutti provano a dare qualcosa anche se si tratta di 5 minuti o 10 minuti. La squadra è sempre attiva. Perché non sono partito titolare? Mi manca il ritmo. Sto cercando di recuperarlo il più velocemente possibile. Sono molto felice che Samu (Lino, ndr) sia stato MVP. Prima della partita gli ho detto che la squadra di recente aveva attaccato molto da destra e poco da sinistra e che contro la Lazio avrebbe realizzato un gol e un assist".