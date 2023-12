Atletico Madrid, Simeone a caccia di primato e record: il Metropolitano la chiave

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clima bollente a Madrid. Oggi è il grande giorno, alle 21 c'è Atletico - Lazio. Big match di Champions League che vale soprattutto il primato del girone E. I principali quotidiani spagnoli spingono i Colchoneros alla vittoria che vorrebbe dire tre cose: maggiori introiti per il club, un sorteggio più soft agli ottavi e un record storico per la società, ovvero quello dei 20 successi consecutivi in casa.

Il Civitas Metropolitano sarà la chiave della partita, almeno questo è l'augurio del Cholo. "Il Wanda sa come comportarsi in queste grandi occasioni", scrivono in Spagna. In effetti è attesa una bolgia nell'impianto sportivo della capitale. Saranno circa 65 mila i tifosi biancorossi presenti sugli spalti. Buona rappresentanza anche dei laziali, ben oltre 3000 persone riempiranno il settore ospiti.

Atletico Madrid e Lazio, Simeone e Sarri, Morata e Immobile, tante sfide nelle sfide per il primato del gruppo. C'è solo un posto nelle teste di serie europee. I padroni di casa hanno il vantaggio di poter contare su due risultati su tre, i biancocelesti invece devono vincere per forza. L'Atletico, inoltre, non chiude al primo posto un girone di Champions da sette anni.