Atletico Madrid, Simeone a Sky: "Lazio? Quando l'ho vista nel girone ho pensato..."

In vista della sfida di domani contro la Lazio, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SkySport. Queste le parole del tecnico dell'Atletico Madrid: "Quanto conta chiudere al primo posto? Sicuramente conta tanto quanto per la Lazio, non è determinante per niente ma è importante per la società soprattutto. Quando abbiamo visto che nel girone c’era anche la Lazio, ho pensato ‘Magari passiamo tutte e due insieme’. Così è successo, domani vedremo chi arriverà primo”

“Loro hanno fatto una buona Champions, migliore del momento che stanno affrontando in campionato però sicuramente sarà una partita dura. Un bel calcio. Cosa penso del loro momento? Non posso parlare di questo perché non seguo tutte le partite della Lazio in Serie A. La Champions piace ai giocatori ed è una grande motivazione".

“Rivincita per l’andata? Non credo che esista, devi sempre andare avanti cercando il meglio. Il primo tempo loro è stato buono, il secondo tempo per noi, fino a quando la Lazio spinto, è stato buono. Me la immagino una partita tranquilla”.

"Morata? Noi lo accompagniamo, cerchiamo di dargli il meglio per stimolarlo. È cresciuto personalmente e questo lo rende migliore in questa stagione".

"Se tornerò in Italia? Mi piace tantissimo l’Italia e sicuramente un giorno tornerò a allenare lì".

