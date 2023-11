Atletico Madrid, Simeone: "Consociamo le difficoltà delle nostre rivali..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Feyenoord-Atletico Madrid è l'altra sfida Champions del Gruppo E dopo quella tra Lazio e Celtic in programma alle 18.45 all'Olimpico. Se infatti la squadra di Sarri dovesse vincere contro gli scozzesi e i Colchoneros dovessero battere gli olandesi i biancocelesti sarebbero qualificati con un turno di anticipo.

In merito alla sfida il tecnico degli spagnoli Simeone è intervenuto in conferenza stampa: "L'importante è cercare di fare una buona partita, conoscere le difficoltà che hanno tutte le rivali e portare la partita dove crediamo di poter emergere. Orgoglioso di aver giocato cento partite in Champions con l'Atlético perché il club ha giocato 100 partite con continuità in questi anni ed è importante per la nostra gente, per il club e per la crescita".