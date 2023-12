Atletico Madrid, Simeone: "Ho un grande affetto per Inzaghi. Amo il modo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

La Lazio affronterà il Bayern Monaco, mentre l'Inter dovrà vedersela con l'Atletico Madrid agli ottavi di Champions League. Sarà una sfida particolare per Simeone e Inzaghi, che si ritroveranno da avversari dopo aver trascorso anni insieme proprio in biancoceleste. In conferenza stampa, alla vigilia del match col Getafe, il Cholo ha commentato anche il sorteggio: "Sappiamo che i campioni saranno sempre complessi e che tutti i rivali hanno le loro difficoltà. L’Inter è in un momento straordinario, in Champions ha gareggiato molto bene, amo il modo in cui giocano, ho un grande affetto per Simone Inzaghi e Javier Zanetti, ho un grande ricordo di quello che ho vissuto a Milano".

